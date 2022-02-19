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Дагестан готов разместить у себя около 600 беженцев из Донбасса
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дагестан готов разместить у себя около 600 беженцев из Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Махачкала, 19 февраля. Республика Дагестан готова принять у себя около 600 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всего в регионы Северо-Кавказского федерального округа могут направить более трех тысяч человек из Донбасса.

«Регионы СКФО объявили о готовности принять на своей территории 3,3 тысячи беженцев из Донбасса. В Республике Дагестан ждут порядка 600 человек», — говорится в сообщении аппарата полпреда Президента России в федеральном округе.

Помимо Дагестана, о готовности разместить у себя беженцев заявили также и остальные шесть регионов СКФО. В частности Ингушетия может принять 750 человек, Чечня — 700, Северная Осетия — 500, Кабардино-Балкария — 400, Ставропольский край — 200, Карачаево-Черкессия — 150 мирных жителей.

Во время предыдущей эскалации конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах власти Дагестана также приняли у себя беженцев из Донбасса. Тогда их размещали на различных базах отдыха и в гостиницах.

Ранее ФАН сообщал, что в иракской тюрьме отбывают пожизненное наказание две уроженки Дагестана. Российские власти предпринимают меры для их экстрадиции.

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Все новости / Обострение ситуации в ДНР и ЛНР / Дагестан готов разместить у себя около 600 беженцев из Донбасса
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