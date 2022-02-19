Онколог из Дагестана считает, что Всевышний спас ее от COVID-19 для помощи детям

Махачкала, 19 февраля. Заведующая отделением детской онкологии и гематологии республиканской клинической больницы в Дагестане Индира Юнусова считает, что обязана Всевышнему своим спасением от смерти при коронавирусе. Бог услышал ее просьбы дать время для лечения еще большего числа онкобольных детей, уверена врач.

Юнусова тяжело заболела COVID-19 в декабре 2020 года и была госпитализирована в городскую больницу №1 в Махачкале. Специалист благодарна профессионализму медицинского персонала этой клиники, а также всем тем, кто в тот период молился за нее. По словам врача, это были ее бывшие пациенты, которых удалось спасти от рака, а также их родители.

«Я лежала на койке, не зная, выживу или нет. Я обратилась к Богу и сказала: «Я все время старалась делать добро — спасать детей, дай мне еще немого пожить, и я сделаю еще больше, спасу еще большее количество детей. Не дай мне умереть, я еще не исчерпала свой коэффициент полезного действия». Может быть, эти детишки, которые болели за меня, их родители, которые мне звонили и писали, вот эта коллективная просьба к Богу, и спасла меня», — рассказала Юнусова.

По ее словам, ежегодно в профильное отделение республиканской клинической больницы поступают в среднем 126 детей с онкологией. Из них не удается спасти не более восьми-девяти человек.

Врач призвала периодически проходить профилактические обследования, чтобы не упустить возможность выявить рак на ранних стадиях. Это практически гарантирует выздоровление среди детей, заявила специалист.

Ранее ФАН сообщал, что смерть от COVID-19 жены первого заместителя главы Новолакского района Дагестана Султана Хамзатова убедила местных жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Сегодня муниципалитет является одним из лидеров в республике по числу привитых.