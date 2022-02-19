Около 35 тыс человек получили выплаты на детей 8-17 лет и по беременности в Дагестане

Махачкала, 19 февраля. В Дагестане ежемесячные пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и по беременности с лета прошлого года получили около 35 тысяч человек. С 2022 года размер соответствующих пособий вырос в среднем на 500 рублей.

«Ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет получили более 29 тысяч детей, пособия беременным назначены около 5650 женщинам», — сообщила начальник отдела установления социальных выплат дагестанского отделения Пенсионного фонда России Зухра Ибрагимова.

По ее словам, с начала 2022 года размер этих пособий был проиндексирован в соответствии с увеличением величины прожиточного минимума в регионе. На сегодняшний день родители детей от восьми до 17 лет получают 6275 рублей на каждого ребенка, беременные женщины — 5749 рублей.

С 1 июля 2021 года во всех регионах России было установлено денежное пособие для малоимущих родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте от восьми до 17 лет. Оно выплачивается ежемесячного в размере половины от величины прожиточного минимума для детей, установленного в том или ином регионе.

Пособие беременным назначается женщинам, вставшим на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье составляет менее прожиточного минимума на человека. Размер такой выплаты составляет половину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что социальная служба в Кумторкалинском районе Дагестана неправомерно отказала местной жительнице в выплате на детей в возрасте от трех до семи лет. После вмешательства прокуратуры женщине произвели перерасчет начислений, а виновный работник управления был привлечен к дисциплинарной ответственности.