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Ранивший ножом полицейского дагестанец заключен под стражу
Происшествия
Ранивший ножом полицейского дагестанец заключен под стражу
pixabay.com  / 

Махачкала, 19 февраля. Суд в Дагестане заключил под стражу почти на два месяца мужчину, который подозревается в ранении сотрудника полиции при исполнении. Об этом ФАН сообщили в верховном суде республики.

Как полагает следствие, на прошлой неделе подозреваемый ударил ножом в грудь полицейского, который проводил оперативные мероприятия против лиц, распространяющих наркотики в одном из районов Махачкалы. Злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан правоохранителями через несколько дней.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В суде следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу.

«Рассмотрев материал, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 сутки, до 12 апреля 2022 года», — отметили в пресс-службе верховного суда.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники полиции в Дагестане задержали мужчину, который убил бывшего правоохранителя. Житель Махачкалы ударил жертву ножом 15 раз.

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