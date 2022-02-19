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Глава минмолодежи Дагестана сдал кровь более 30 раз
Общество
Глава минмолодежи Дагестана сдал кровь более 30 раз
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Махачкала, 19 февраля. Глава минмолодежи Дагестана Камил Саидов совершил более 30 донаций крови. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, Саидов принимает активное участие в акциях, проводимых в республиканской станции переливания крови. Его вклад в донорское движение отметила главный врач учреждения Хадижат Танкаева.

«Камил Саидов как никто другой знает о необходимости развития донорского движения — он совершил уже 33 донации», — приводит ее слова пресс-служба регионального минмолодежи.

Согласно закону о донорстве, почетным донором России становится гражданин, сдавший бесплатно кровь не менее 40 раз либо плазму 60 и более раз. По данным республиканского минздрава, на конец 2019 года в регионе насчитывалось более 550 почетных доноров.

Ранее ФАН сообщал, что Камил Саидов с другом избежали смерти, переходя дорогу в Махачкале. По словам министра, им тогда очень повезло.

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россия дагестан донор крови почетный донор камил саидов
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