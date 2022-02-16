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Врач из Дагестана назвала рвоту и увеличившийся живот симптомами детской онкологии
Общество
Врач из Дагестана назвала рвоту и увеличившийся живот симптомами детской онкологии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 16 февраля. Неочевидными симптомами детской онкологии могут служить носовые кровотечения, повышение температуры и увеличившийся в размерах живот. При этом об опухоли в мозге ребенка может говорить даже рвота, объяснила заведующая отделением детской онкологии и гематологии республиканской клинической больницы в Дагестане Индира Юнусова.

По ее словам, об онкологическом заболевании могут свидетельствовать вполне обычные проявления недомогания. Многие родители не обращают внимания, например, на увеличившийся у ребенка живот, однако и это может оказаться симптомом опухоли.

«Существуют так называемые симптомы-маски. Это непонятная синячковая сыпь на теле, повышение температуры, которое не поддается антибактериальной терапии, это боли в костях, носовые кровотечения, увеличение живота, печени, селезенки, лимфатических узлов», — рассказала врач.

Юнусова уточнила, что эти же симптомы характерны и для многих других заболеваний. Однако наличие сразу всех этих проявлений у ребенка должно заставить обратить на них особое внимание.

«Эти симптомы не являются абсолютными для онкологии, они могут встречаться при многих заболеваниях, но когда они присутствуют в совокупности, то в первую очередь участковый врач должен иметь в виду детские опухоли», — заявила специалист.

Она обратила внимание на опухоли головного мозга. По ее словам, о наличии их у детей может свидетельствовать даже рвота.

«Когда у ребенка появляется рвота или головная боль, то врач, как правило, бежит к неврологу или инфекционисту, а в итоге оказывается, что все это было продиктовано опухолью, которая развивалась в мозге», — добавила Юнусова.

Врач призвала периодически проходить профилактические обследования, чтобы не упустить возможность выявить онкологию на ранних стадиях. Это практически гарантирует выздоровление — смертность от таких заболеваний среди детей в Дагестане не превышает 20%, проинформировала специалист.

Ранее ФАН сообщал, что лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в Дагестане и Германии ничем не отличается и проходит по одной программе. Юнусова отмечала, что больным нет необходимости выезжать в заграничные клиники.

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