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Шесть «чернобыльцев» в Дагестане похитили из бюджета более 50 млн рублей
Происшествия
Шесть «чернобыльцев» в Дагестане похитили из бюджета более 50 млн рублей
pixabay.com  / 

Махачкала, 16 февраля. Шесть участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС из Дагестана подозреваются в незаконном получении жилищных сертификатов на 54 миллиона рублей. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

Как полагают в ведомстве, в период с 2017 по 2020 годы жители Бабаюртовского района обратились в местную администрацию с заявлением о включении их в госпрограмму по обеспечению жильем ликвидаторов аварии в Чернобыле. При этом сотрудники администрации составили документы, согласно которым вместе с заявителями проживает большое количество их родственников, что не соответствовало действительности. После этого фиктивная документация была передана в региональный минтруд, и в последствии шесть «чернобыльцев» получили жилищные сертификаты на сумму 54 миллиона рублей.

«Им выданы государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в размере около девяти миллионов рублей каждому, которые они обналичили и распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении следственного управления.

В отношении шести жителей Бабаюртовского района возбуждены шесть уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также проверит на законность действия работников администрации муниципалитета и минтруда республики.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Дагестана направила в суды уголовные дела против действующих руководителей пяти муниципальных центров социального обслуживания населения. Они обвиняются в участии в хищении более 600 миллионов рублей.

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россия дагестан мошенничество жилищные сертификаты авария на чаэс
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