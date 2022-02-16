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Обучать врачей медицинской грамотности предложили в Росздравнадзоре Дагестана
Общество
Обучать врачей медицинской грамотности предложили в Росздравнадзоре Дагестана
minzdrav.rkomi.ru  /  Министерство здравоохранения Республики Коми

Махачкала, 16 февраля. Дагестанский Росздравнадзор предложил организовать в образовательных учреждениях республики занятия по медицинской грамотности. Эти курсы должны охватывать не только детей, но и будущих врачей, считает главный специалист — эксперт отдела организации контроля и надзора в сфере здравоохранения ведомства Ахмед Таймасханов.

«Население должно быть заинтересовано в повышении своей медицинской грамотности. На мой взгляд, для подрастающего поколения в образовательных учреждениях надо вводить занятия по медицинской грамотности, где бы объяснялись права пациентов», — сказал он в эфире РГВК «Дагестан».

Представитель территориального органа Росздравнадзора также обратил внимание на то, что подобные занятия должны присутствовать в программах медицинских образовательных организаций. По его словам, врачи часто нарушают права пациентов, не зная соответствующего законодательства.

«Также занятия нужны в высших учебных заведениях, так как врачи, нарушая права пациентов на доступную и качественную медицинскую помощь, сами не знают об этом, не знают о существовании правоустанавливающего законодательства, которое определяет взаимоотношения между пациентом и врачом», — заявил Таймасханов.

При этом он отметил важность самообразования граждан и медработников. Специалист напомнил, что Минздравом России создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, где в открытом доступе хранится все необходимые сведения по вопросам прав пациентов и обязанностей медперсонала.

По данным дагестанского фонда обязательного медицинского страхования, в период с января по октябрь прошлого года в организацию поступило более 46 тысяч обращений от пациентов. В основном люди жаловались на качество оказываемой медицинской помощи, организацию работы медорганизаций и лекарственное обеспечение.

Ранее ФАН сообщал, что пациенты, пожаловавшиеся на медицинскую организацию в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в Дагестане, часто отказываются от своих претензий. В фонде считают, что граждане отзывают свои заявления под давлением.

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россия дагестан врачи пациенты нарушение прав медицинская грамотность
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