Общественники обвинили власти Дагестана в нежелании восстановить лагерь для детей-сирот

Махачкала, 16 февраля. Дагестанский штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) обвинил власти республики в бездействии в деле восстановления лагеря для детей-сирот. Объект за два года не включили ни в одну госпрограмму, несмотря на заверения чиновников.

Лагерь «Маяк» расположен на берегу Каспийского моря и раньше использовался для организации отдыха для детей-сирот из детдома города Избербаша. В 2014 году лагерь был закрыт из-за выявленных нарушений санитарных и противопожарных норм и пришел в ветхое состояние.

После обращений ОНФ в 2019 году в минобрнауки Дагестана заявили, что здания лагеря уже восстанавливают, более того, есть планы включить объект в инвестиционную программу. Однако, как отмечают общественники, ни в одной из программ «Маяк» до сих пор не состоит, и никаких работ по его восстановлению не ведется.

«За два года власти Дагестана не нашли возможность восстановить для детей-сирот лагерь «Маяк». В республиканском минобнауки заявляли, что восстановительные работы ведутся с 2018 года, рассматривается возможность включения лагеря в инвестиционную программу. До сегодняшнего дня объект так и не был включен ни в одну госпрограмму», — говорится в сообщении республиканского штаба ОНФ.

В организации призвали чиновников перейти к конкретным действиям. Общественники надеются, что детский лагерь удастся открыть к лету.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал министров и руководителей муниципалитетов региона за недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот. В частности он указывал на нарушения со стороны властей на местах.