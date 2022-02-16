Дагестан и структура «Газпрома» заключили мировое соглашение по долгам за аренду сетей

Махачкала, 16 февраля. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и власти республики пришли к мировому соглашению по вопросу оплаты задолженности компании за пользование газовыми сетями. По словам главы регионального минимущества Заура Эминова, речь идет о долге в 219 миллионов рублей.

«Дочка» Газпрома будет выплачивать накопленную задолженность в течение пяти лет ежемесячными переводами в фиксированной сумме. Соответствующее соглашение находится на утверждении в арбитражном суде.

«В части урегулирования задолженности мы заключили мировое соглашение, в рамках которого на протяжении пяти лет будет установленный ежемесячный размер оплаты по прежним долгам. В настоящее время мировое соглашение заключено, оно прошло согласование со всеми органами исполнительной власти, контролирующими органами и направлено в арбитражный суд для утверждения», — сказал Эминов.

Он объяснил, что между республикой и компанией не было действующего договора аренды газовых сетей с 2014 года. За это время образовалась задолженность в размере 219 миллионов рублей.

«Подтвержденная сумма задолженности, по которой имелись исполнительные документы, составляла 219 миллионов рублей», — уточнил министр.

Эминов также добавил, что в настоящее время в собственности республики находится более 6,3 тысячи километров газовых сетей. На 4,6 тысячи километров в декабре был заключен договор аренды с ООО «Газпром газораспределение Дагестан». По нему бюджет региона будет ежегодно получать более 150 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что «дочка» Газпрома и власти Дагестана обсуждают возможность отсрочки выплаты задолженности. В прошлом году республика получила от компании лишь восемь миллионов рублей.