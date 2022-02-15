Меценат предложил восстановить 120-метровую картину Рубо и экспонировать в Дагестане

Махачкала, 15 февраля. Дагестанский адвокат и меценат Камиль Халилов заявил о технической возможности восстановления 120-метровой панорамы художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго». Он предложил экспонировать полотно в республике, что привлечет в регион поток туристов.

По словам Халилова, картину Рубо о Кавказской войне можно восстановить, но необходимо найти место, чтобы разместить для показа такую масштабную работу. Здесь необходима деятельная поддержка государства, считает меценат.

«Надо понимать масштаб этой картины — 12 метров в ширину и 120 метров в длину. Мы говорили со специалистами, технически ее возможно воссоздать. Вопрос будет состоять в том, где ее потом экспонировать, я не знаю такого здания в Дагестане. Наверное, для этого нужно строить какой-то павильон», — сказал Халилов в эфире ГТРК «Дагестан».

Адвокат обратил внимание на резко возросший туристический поток в республику. По его словам, появление 120-метровой панорамы будет способствовать привлечению еще большего числа туристов.

«С учетом того, как развивается туризм, она стала бы одной из точек притяжения туристов», — отметил Халилов.

Франц Рубо написал «Штурм аула Ахульго» в 1890 году, за что был удостоен звания профессора Баварской академии художеств. Впервые картину выставили в Нижнем Новгороде в 1896 году, спустя год ее приобрело Российское Военное министерство. После 1917 года панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Ленинграде, но во время наводнения сильно пострадала. В 1928 году полотно передали в Дагестанский краеведческий музей, а в 1970 году – в Дагестанский музей изобразительных искусств. В настоящее время сохранились лишь три его фрагмента общей площадью около 30 квадратных метров.

wikipedia.org / Франц Алексеевич Рубо / Общественное достояние

В ноябре прошлого года стало известно, что внучка Франца Рубо Сильвия выставила эскиз «Штурма аула Ахульго» на аукцион в доме Christie's в Лондоне. На торгах первоначальная цена лота выросла в несколько раз, и в итоге эскиз художника достался Камилю Халилову почти за девять миллионов рублей. В конце января он передал эскиз в дагестанский музей, где он будет выставляться до тех пор, пока владелец эскиза или руководство культурного учреждения не решат обратное.

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