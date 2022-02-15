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Глава дагестанского центра РАН назвал Нобелевскую премию транслятором западных предрассудков
Общество
Глава дагестанского центра РАН назвал Нобелевскую премию транслятором западных предрассудков
nobelprize.org

Махачкала, 15 февраля. Председатель Дагестанского федерального исследовательского центра (ДФИЦ) РАН Акай Муртазаев считает, что Нобелевская премия уже не отражает реальную картину развития науки в той или иной стране. Некогда престижный приз стал чрезмерно политизированным, уверен ученый.

По словам Муртазаева, вырождение Нобелевской премии началось десятки лет назад. Сегодня она уже никак не коррелируется с фундаментальными научными достижениями.

«Мы измеряем достижения той или иной страны количеством лауреатов Нобелевской премии. На сам деле, за последние 20–30 лет эта премия очень сильно выродилась. Те оценки и критерии, которые сейчас там существуют, совершенно не отражают объективную реальность в современной фундаментальной науке», — заявил руководитель ДФИЦ в эфире РГВК «Дагестан».

Он назвал Нобелевскую премию излишне политизированной. По мнению Муртазаева, в настоящее время она транслирует ценности Запада, которые никак не связаны с наукой.

«Она очень сильно политизирована, там начинают доминировать эти европейские тенденции, связанные с гендерными, расовыми и прочими предрассудками», — отметил ученый.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана учредят для молодых ученых республики именные стипендии. Ее годовой размер будет составлять 100 тысяч рублей.

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россия дагестан нобелевская премия ран западные ценности
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