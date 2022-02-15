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Избитый в центре Махачкалы экс-депутат возглавил Кумторкалинский район Дагестана
Происшествия
Избитый в центре Махачкалы экс-депутат возглавил Кумторкалинский район Дагестана
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 15 февраля. Новым главой Кумторкалинского района Дагестана избран бывший депутат республиканского Народного собрания Айнутдин Зиявутдинов, который летом прошлого года был избит сыном спикера парламента Даниялом Шихсаидовым. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За Зиявутдинова проголосовало большинство депутатов собрания района. Лишь двое из них поддержали другого кандидата.

«На сессии Собрания депутатов Кумторкалинского района депутаты избрали нового главу муниципалитета. Им стал Айнутдин Зиявутдинов, за которого отдали голоса 13 депутатов. Еще два депутата проголосовали за Зумрут Гаджакаеву», — отметили в пресс-службе.

Занимавший ранее пост главы района Салим Токаев подал в отставку в июне 2021 года, после чего исполняющим обязанности был назначен его заместитель Дагир Абдурагимов. Однако в январе он погиб в результате автокатастрофы.

Также в июне прошлого года на центральной площади Махачкалы произошла потасовка с участием Айнутдина Зиявутдинова и Данияла Шихсаидова и его охраны. Конфликт разгорелся из-за результатов предварительного голосования партии «Единая Россия» в Кумторкалинском районе. Тогда не все участники праймериз выразили согласие с его итогами.

Позднее Шихсаидов был задержан и арестован. Согласно материалам уголовного дела, он и ряд неустановленных лиц нанесли телесные повреждения Зиявутдинову. Травмы были квалифицированы как причинение вреда здоровью средней тяжести. В конце декабря Советский районный суд Махачкалы приговорил Шихсаидова к году и месяцу колонии-поселения, но освободил его, засчитав время его нахождения под арестом в срок наказания.

Ранее ФАН сообщал, что в здании администрации Буйнакского района Дагестана произошла драка. В ходе потасовки пострадали люди, однако конфликт удалось урегулировать.

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