У дагестанских врачей оказались самые высокие зарплаты в госучреждениях региона

Махачкала, 15 февраля. Размер средней зарплаты врачей в Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии превышает 100 тысяч рублей в месяц. По словам директора организации Османа Махачева, его работники получают самые высокие зарплаты среди всех государственных учреждений республики.

Оплата труда сотрудников кардиоцентра превышает средние по региону не только у врачей, но и у другого персонала. Махачев заверил, что медсестры ежемесячно получают почти 50 тысяч рублей.

«Средняя заработная плата врачей за 2021 год у нас составила 106 тысяч рублей, медицинской сестры — 47 тысяч рублей, санитарки — 35 тысяч рублей. Это самые высокие зарплаты в госучреждениях республики. Это хорошие зарплаты, и я думаю, что сотрудники центра довольны», — сказал он в эфире РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что региональные власти рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Предполагается, что жители Дагестана будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.