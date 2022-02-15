Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:39
12:36
Олимпийские игры 2022
Американский журналист обвинил коллег в необъективном отношении к делу Валиевой
12:35
Экономика
Рост объемов нефтедобычи зафиксировали в России
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
Все новости

Перенесшие COVID-19 дагестанские борцы без тренеров выиграли «Гран-при Иван Ярыгин»
Общество
Перенесшие COVID-19 дагестанские борцы без тренеров выиграли «Гран-при Иван Ярыгин»
pskovgorod.ru  /  Пресс-служба администрации Пскова

Махачкала, 15 февраля. Все тренеры дагестанской сборной по борьбе и несколько спортсменов переболели коронавирусом в конце января и феврале, что не помешало им выиграть престижный турнир в Красноярске. Об этом ФАН сообщил президент федерации спортивной борьбы республики Гайдар Гайдаров.

По его словам, команда столкнулась с заболеванием перед международными соревнованиями «Гран-при Иван Ярыгин», которые ежегодно проходят в Красноярске. Из-за COVID-19 многие наставники дагестанской сборной не смогли отправиться на турнир.

«Весь тренерский состав разболелся, они не смогли вылететь в Красноярск. Ребята переболели не все, человек пять-шесть. Сейчас уже все здоровы, восстановились», — рассказал Гайдаров.

«Гран-при Иван Ярыгин» проходил в период с 27 по 30 января с участием 341 борца из 11 стран мира. Сборная Дагестана заняла на турнире первое общекомандное место, завоевав 16 медалей: четыре золотых, столько же серебряных и восемь бронзовых.

Ранее ФАН сообщал, что Федерация спортивной борьбы России в текущем году планирует организовать две матчевые встречи между дагестанскими и североосетинскими борцами. Предполагается, что команды будут составлены из выходцев из этих двух регионов, независимо от государства, которое они представляют на международных соревнованиях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Перенесшие COVID-19 дагестанские борцы без тренеров выиграли «Гран-при Иван Ярыгин»
россия дагестан борьба тренерский штаб коронавирус covid-19 ярыгинский турнир
Комментировать