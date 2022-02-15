Перенесшие COVID-19 дагестанские борцы без тренеров выиграли «Гран-при Иван Ярыгин»

Махачкала, 15 февраля. Все тренеры дагестанской сборной по борьбе и несколько спортсменов переболели коронавирусом в конце января и феврале, что не помешало им выиграть престижный турнир в Красноярске. Об этом ФАН сообщил президент федерации спортивной борьбы республики Гайдар Гайдаров.

По его словам, команда столкнулась с заболеванием перед международными соревнованиями «Гран-при Иван Ярыгин», которые ежегодно проходят в Красноярске. Из-за COVID-19 многие наставники дагестанской сборной не смогли отправиться на турнир.

«Весь тренерский состав разболелся, они не смогли вылететь в Красноярск. Ребята переболели не все, человек пять-шесть. Сейчас уже все здоровы, восстановились», — рассказал Гайдаров.

«Гран-при Иван Ярыгин» проходил в период с 27 по 30 января с участием 341 борца из 11 стран мира. Сборная Дагестана заняла на турнире первое общекомандное место, завоевав 16 медалей: четыре золотых, столько же серебряных и восемь бронзовых.

Ранее ФАН сообщал, что Федерация спортивной борьбы России в текущем году планирует организовать две матчевые встречи между дагестанскими и североосетинскими борцами. Предполагается, что команды будут составлены из выходцев из этих двух регионов, независимо от государства, которое они представляют на международных соревнованиях.