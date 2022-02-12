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Дагестанский ученый констатировал фактическое исчезновение белуги и шипа на Каспии
Общество
Дагестанский ученый констатировал фактическое исчезновение белуги и шипа на Каспии
wikipedia.org  /  Максим Яковлєв / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 12 февраля. В Каспийском море практически исчезли такие виды осетровых рыб, как белуга и шип, констатировал специалист Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Бархалов. При этом наблюдается увеличение численности русского осетра.

«Что касается осетровых, то в последние пять лет мы наблюдаем увеличение русского осетра, он попадаются у нас в научно-исследовательских уловах в основном в северной части. Такие виды, как белуга, шип в настоящее время попадаются очень редко, можно сказать, что они исчезли», — сказал ученый в эфире РГВК «Дагестан».

Бархалов добавил, что снижение численности рыб связано с сокращением нерестилищ. В настоящее время ведется работа по выращиванию осетровых в искусственных водоемах, пояснил он.

Белуга — одна из самых крупных пресноводных рыб на планете, масса которой достигает полутора тонн, а длина превышает четыре метра. По неподтвержденным данным, попадались особи достигающие девятиметровой длины и массы около двух тонн. Белуга занесена в Красную книгу России, как исчезающий вид. Пока она остается в Каспийском, Черном и Азовском морях. Примерно до 1970-х годов ее встречали также в Адриатическом море. Сейчас адриатическая популяция белуги считается вымершей.

Шип в среднем весит 30 килограммов и имеет длину тела до двух метров. Он населяет бассейны Аральского, Каспийского и Черного морей. Шип также внесен в Красную книгу и находится под охраной.

Ранее ФАН сообщал, что резкое падение уровня Каспийского моря привело к уменьшению численности пресноводных видов рыб в Дагестане. По мнению Бархалова, они лишаются естественных мест для своего нереста в приморских заливах.

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россия дагестан каспийское море белуга осетровые исчезающий вид
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