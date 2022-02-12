Федерация борьбы организует две матчевые встречи между Дагестаном и Северной Осетией

Махачкала, 12 февраля. Федерация спортивной борьбы России в текущем году планирует организовать две матчевые встречи между дагестанскими и североосетинскими борцами. По словам сенатора от Северной Осетии, первого вице-президента федерации Арсена Фадзаева, команды будут составлены исключительно из выходцев из этих двух регионов, независимо от государства, которое они представляют на международных соревнованиях.

Матчевые встречи планируется провести в рамках традиционного борцовского турнира «Аланы». Предполагается, что одна матчевая встреча состоится во Владикавказе, другая — в Махачкале. Фадзаев рассчитывает привлечь к участию в схватках сильнейших борцов с обеих республик.

«Ввиду постоянного противостояния дагестанской и осетинской школ Федерация спортивной борьбы России решила организовать турнир «Аланы» в нетрадиционном формате — стенка на стенку. Сначала сборная Северной Осетии сразится со сборной Дагестана во Владикавказе, а затем ответная встреча пройдет в Махачкале или Каспийске», — написал сенатор в своем Instagram-аккаунте.

Он предложил провести первую встречу в мае, ответную — спустя месяц или два. О других деталях предстоящих соревнований Фадзаев обещал сообщить позднее.

«В каждую сборную может входить любой выходец из Дагестана и Осетии, независимо от государства, за которое выступает. Мы постараемся сделать так, чтобы в двусторонней встрече участвовали самые сильные борцы», — отметил вице-президент спортивной федерации.

Борцы из Дагестана и Северной Осетии часто встречаются в решающих схватках на различных турнирах. Из-за высокой конкуренции внутри российской сборной некоторые спортсмены пробуют свои силы за команды других стран. Так, на Олимпиаду в Японии в прошлом году отобрались сразу 13 воспитанников дагестанской школы борьбы, которые выступали за восемь разных стран: Россию, Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан, Венгрию, Польшу, Румынию и Северную Македонию.

Ранее ФАН сообщал, что главный тренер по борьбе сборной Дагестана Гаджи Рашидов советовал отдавать ребенка в спортивную секцию в возрасте десяти лет. При этом специалист призывал не форсировать нагрузки.