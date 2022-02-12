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Закладчик наркотиков ранил ножом в грудь полицейского в Махачкале
Происшествия
Закладчик наркотиков ранил ножом в грудь полицейского в Махачкале
pixabay.com  / 

Махачкала, 12 февраля. В столице Дагестана закладчик наркотиков ранил ножом сотрудника полиции и скрылся. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе городского ипподрома, где правоохранители проводили оперативные мероприятия по установлению лиц, занимающихся распространением наркотических веществ. Одного из сотрудников полиции подозреваемый мужчина несколько раз ударил ножом в грудь, после чего скрылся.

По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчину, ранившего полицейского, ищут.

«Потерпевший доставлен в больницу, где ему своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление и задержание лица, совершившего преступление», — отметили в следственном управлении.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте были задержаны жительницы Московского региона, которые подозреваются в намерении сделать в городе не менее 180 закладок с героином. За каждый адрес им было обещано по 800 рублей.

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