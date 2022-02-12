Центр для одаренных детей в резиденции главы Дагестана откроют в сентябре

Махачкала, 12 февраля. Образовательный центр для одаренных детей «Альтаир» в Дагестане заработает уже в начале будущего учебного года. По словам замглавы регионального минобрнауки Аиды Далгатовой, процесс обучения начнется еще раньше.

«Мы надеемся начать реализацию образовательных программ уже с лета. Смены будем проводить на других площадках, пока не будет выстроен сам региональный центр. С 1 сентября мы планируем его открытие. Мы очень на это надеемся», — заявила замминистра в эфире РГВК «Дагестан».

По данным минобра Дагестана, центр для одаренных детей в Махачкале будет функционировать по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он получит учебный корпус и общежитие на 240 мест. Занятия в нем будут проходить бесплатно по трем направлениям: науке, искусству и спорту.

Как уточнила Далгатова, центр будет включать в себя дошкольное и среднее образовательные организации. В нем смогут обучаться дети с самого раннего возраста.

«Будет построен детский сад, общеобразовательная организация, огромные лаборатории с уникальным оборудованием», — отметила замглавы ведомства.

Она также добавила, что в настоящее время идет процедура утверждения нормативной документации. На данный момент уже образована государственная автономная образовательная организация дополнительного образования, в качестве которой будет функционировать «Альтаир».

Решение о создании центра для одаренных детей в Дагестане было принято в прошлом году. Тогда же глава республики Сергей Меликов передал под новую организацию свою резиденцию на горе Тарки-Тау в пригороде Махачкалы площадью около 14 гектаров.

Ранее ФАН сообщал, что в городах Дагестана не хватает земельных участков для строительства социальных объектов. По словам замглавы минобра региона Али Магомедова, это препятствует реализации в республике программ, предусматривающих возведение школ и детских садов.