Власти Дагестана за три года намерены заменить все лифты в республике

Махачкала, 12 февраля. Власти Дагестана планируют в течение трех лет заменить все лифты в многоквартирных домах республики. По словам главы регионального минстроя Артура Сулейманова, соответствующие работы субсидируются правительством Дагестана и федеральными властями.

«По замене лифтов и лифтового оборудования у нас есть помощь в виде субсидий от республики — 100 миллионов рублей было в прошлом году. Также софинансирование в 50 миллионов рублей мы получаем от федерального центра. Благодаря этому мы планируем в ближайшие три года заменить лифты во всех многоквартирных домах и закрыть эту проблему», — сказал министр в эфире ГТРК «Дагестан».

Сулейманов также добавил, что замена лифтов производится по программе капитального ремонта домов. По его словам, в 2021 году суммарно на капремонт в регионе было потрачено более миллиарда рублей.

По данным фонда капитального ремонта Дагестана, в 2020 году было заменено 122 лифта в 40 домах. В 2021 году планировалось заменить 118 лифтов в 36 домах, однако позднее в фонде уточнили, что работы намерены провести в 47 домах.

Ранее ФАН сообщал, что размер минимального взноса за капремонт в Дагестане в ближайшие два-три года может вырасти более чем в два раза. Плата может увеличиться с 6,5 рубля за квадратный метр до 15 рублей.