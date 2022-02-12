Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 14:29
14:29
Общество
Ханга рассказала, как Джигурда на скандалах с женой заработал более 60 000 долларов
14:27
Весь мир
Африканские интеллектуалы соберутся в столице Мали для обсуждения проблем континента
14:25
Весь мир
Рейд в фавелах Рио-де-Жанейро привел к перестрелке с погибшими
14:25
Экономика
Вице-премьер Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники
14:23
Происшествия
Младшеклассника госпитализировали после ДТП на трассе М-11 под Петербургом
14:20
Политика
Мэр Киева Кличко утвердил план эвакуации населения города при «нападении» России
14:20
Весь мир
Афганское правительство окажет поддержку пострадавшим от войн гражданам
14:18
Политика
Неосновной персонал посольства США в Киеве покинет территорию Украины
14:17
Общество
Владимир Путин принес глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся Кириенко
14:15
Происшествия
Десять автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти
Все новости

Власти Дагестана за три года намерены заменить все лифты в республике
Экономика
Власти Дагестана за три года намерены заменить все лифты в республике
pixabay.com  / 

Махачкала, 12 февраля. Власти Дагестана планируют в течение трех лет заменить все лифты в многоквартирных домах республики. По словам главы регионального минстроя Артура Сулейманова, соответствующие работы субсидируются правительством Дагестана и федеральными властями.

«По замене лифтов и лифтового оборудования у нас есть помощь в виде субсидий от республики — 100 миллионов рублей было в прошлом году. Также софинансирование в 50 миллионов рублей мы получаем от федерального центра. Благодаря этому мы планируем в ближайшие три года заменить лифты во всех многоквартирных домах и закрыть эту проблему», — сказал министр в эфире ГТРК «Дагестан».

Сулейманов также добавил, что замена лифтов производится по программе капитального ремонта домов. По его словам, в 2021 году суммарно на капремонт в регионе было потрачено более миллиарда рублей.

По данным фонда капитального ремонта Дагестана, в 2020 году было заменено 122 лифта в 40 домах. В 2021 году планировалось заменить 118 лифтов в 36 домах, однако позднее в фонде уточнили, что работы намерены провести в 47 домах.

Ранее ФАН сообщал, что размер минимального взноса за капремонт в Дагестане в ближайшие два-три года может вырасти более чем в два раза. Плата может увеличиться с 6,5 рубля за квадратный метр до 15 рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Власти Дагестана за три года намерены заменить все лифты в республике
россия дагестан капремонт замена лифтов
Комментировать