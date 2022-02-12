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Замглавы минтуризма Дагестана Безрукова призвала гидов не обманывать туристов
Общество
Замглавы минтуризма Дагестана Безрукова призвала гидов не обманывать туристов
pxhere.com  / 

Махачкала, 12 февраля. Прежде чем рассказать какую-либо легенду туристам, гид должен их предупредить о том, что эта история является выдумкой и не подкреплена научными фактами. Работники туристической отрасли не должны вводить в заблуждение своих клиентов, считает замглавы минтуризма Дагестана Анна Безрукова.

«Я считаю, что история — это история, легенда — это легенда, миф — это миф. Если гид решил рассказать какую-то мифическую историю, то он должен сначала предупредить, что это выдумка. Нужно сказать, что это байка, миф, нельзя этим злоупотреблять, гиды должны основываться на научно доказанных фактах», — сказала замминистра в эфире РГВК «Дагестан».

В республике получили распространение истории о гигантских животных, якобы обитающих на популярных туристических объектах. В частности упоминаются сом и змея огромных размеров в Чиркейском водохранилище и на бархане Сарыкум.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанский историк Зураб Гаджиев назвал мифом версию об основании Махачкалы царем Петром I. По словам специалиста, город был основан через 125 лет после посещения Дагестана правителем.

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россия туристы дагестан гид мифы легенды
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