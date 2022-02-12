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Полиция в Дагестане заблокировала 87 сайтов, продававших липовые справки о вакцинации
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Полиция в Дагестане заблокировала 87 сайтов, продававших липовые справки о вакцинации
Происшествия
Полиция в Дагестане заблокировала 87 сайтов, продававших липовые справки о вакцинации
pixabay.com  / 

Махачкала, 12 февраля. За время пандемии правоохранители в Дагестане пресекли работу 87 сайтов с информацией о продаже липовых документов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. По словам заместителя начальника отделения управления организации охраны общественного порядка регионального МВД Магомеда Ашаханова, по фактам реализации таких справок в республике возбуждено почти полтора десятка дел.

«Сотрудниками подразделений полиции заблокировано 87 интернет-сайтов, используемых для распространения информации о незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19», — сказал Ашаханов в эфире РГВК «Дагестан».

Представитель полиции добавил, что в республике возбуждено 14 уголовных дел по фактам продажи справок о получении прививок от коронавируса. Кроме того, правоохранителями выявлено 23 случая распространения в интернет-пространстве недостоверной информации, связанной с COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане возбуждено уголовное дело на медицинского работника. По версии следствия, он внес в Единую государственную систему в сфере здравоохранения ложную информацию о вакцинации пациента.

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россия дагестан уголовное дело сайты коронавирус covid-19 справка о вакцинации
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