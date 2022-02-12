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Экс-ректора дагестанского вуза оштрафовали за фиктивное трудоустройство племянника
Происшествия
Экс-ректора дагестанского вуза оштрафовали за фиктивное трудоустройство племянника
dgmu.ru  /  Дагестанский государственный медицинский университет

Махачкала, 12 февраля. Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) Сулеймана Маммаева. Он приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство в вуз своего племянника.

«Суд счел возможным удовлетворить ходатайство следствия, прекратив уголовное дело в отношении Маммаева и назначив ему судебный штраф в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении Советского районного суда Махачкалы.

Уголовное дело в отношении ректора ДГМУ было возбуждено в апреле 2021 года по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Как утверждало следствие, в 2018 году Маммаев принял на работу на полставки в университет своего племянника, который также учился в этом вузе. При этом фактически родственник ректора не появлялся на работе, но стоимость его обучения была снижена на 50%.

В ходе судебного заседания следствие заявило, что совершенное Маммаевым преступление относится к категории средней тяжести. Учитывая, что он не был ранее судим, а также полностью признал вину и возместил нанесенный вузу ущерб в размере более 69 тысяч рублей, суд прекратил уголовное дело в отношении экс-ректора и ограничился штрафом.

Сулейман Маммаев — выпускник ДГМУ. Ранее он занимал должности проректора и первого проректора учебного заведения. В 2016 году был избран ректором. В июне 2021 года суд отстранил Маммаева от занимаемой должности.

Ранее ФАН сообщал, что суд арестовал на два месяца ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

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