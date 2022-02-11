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Две дагестанки отбывают пожизненное заключение в Ираке за участие в боевых действиях
Происшествия
Две дагестанки отбывают пожизненное заключение в Ираке за участие в боевых действиях
pixabay.com  / 

Махачкала, 11 февраля. В настоящее время в иракской тюрьме отбывают пожизненное наказание две уроженки Дагестана. По словам представителя МИД РФ в Махачкале Амирхана Магомеддадаева, российские власти предпринимают меры для их экстрадиции.

Как объяснил Магомеддадаев, женщины приговорены к тюремным срокам за участие в боевых действиях на стороне запрещенных террористических группировок.

«Есть некоторые осужденные за доказанное участие в боевых действиях. Есть, например, две женщины в Ираке, которым дали пожизненно. Сейчас делам все возможное, чтобы здесь они отбывали наказание», — сказал представитель внешнеполитического ведомства в эфире ГТРК «Дагестан».

Он также добавил, что уже несколько лет непрерывно продолжается работа по возвращению на территорию России детей, вывезенных их родителями в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

Ранее ФАН сообщал, что в период с 2018 года по апрель 2021 года из стран Ближнего Востока удалось вернуть на родину 165 дагестанских детей. Все они до этого были вывезены в Сирию и Ирак родителями, вступившими в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия сирия ирак дагестан женщина пожизненное заключение боевые действия
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