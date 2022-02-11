Историк назвал мифом версию об основании Махачкалы царем Петром I

Махачкала, 11 февраля. Царь Петр I не является основателем столицы Дагестана, несмотря на установленный в его честь памятник в городе с соответствующей надписью. Об этом заявил историк Зураб Гаджиев.

По его словам, Петр I действительно был на территории современной Махачкалы, однако он не основывал там никаких населенных пунктов. Более того, крепостное укрепление Петровское, откуда берет начало Махачкала, было основано спустя 125 лет после пребывания царя в Дагестане.

«Он высадился в районе Аграханского залива Каспия, потом с колонной войск прошел по суше до территории нынешней Махачкалы и действительно стоял здесь лагерем два-три дня, после чего проследовал на юг до Дербента. Ничего он здесь не пытался основать», — рассказал Гаджиев в эфире РГВК «Дагестан».

Специалист назвал теорию об основании Махачкалы Петром I мифом. Он объяснил, что такие суждения возникли сравнительно недавно, когда на центральном проспекте столицы Дагестана был установлен памятник царю с соответствующей надписью.

«Миф был порожден после того, как в 2003 или 2004 году в Махачкале появился бюст Петра I, на котором написано: «от дагестанцев основателю города Петровск», — отметил историк.

wikipedia.org / ArgoDag / GFDL 1.2+

wikipedia.org / ArgoDag / GFDL 1.2+

Согласно современной историографии, Петр I останавливался на территории современной Махачкалы в 1722 году во время своего Персидского похода. В 1847 году на холмистой местности было заложено укрепление Петровское, названное в честь царя, который бывал в этих местах. Официальной датой основания дагестанской столицы считается 24 октября 1857 года, когда укрепление Петровское было преобразовано в город Петровск. Современное название Махачкала получила в 1921 году в честь большевика Махача Дахадаева, боровшегося за советскую власть в Дагестане.

«Современный город Махачкала берет отсчет с 1847 года, когда на холмистом взгорье Анджи-Арка было заложено укрепление Петровское, назван­ное так в память о пребывании в этих местах Пет­ра I. В 1722 году он останавливался здесь во время Персидского похода», — говорится в описании города на официальном сайте правительства Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что легенда о пребывании Петра I в Дагестане спасла от вырубки лес в окрестностях Дербента. Там дубовый лес, признанный объектом культурного наследия, получил название «Петровская роща и родник».