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Главы пяти центров соцобслуживания в Дагестане обвиняются в хищении 600 млн рублей
Происшествия
Главы пяти центров соцобслуживания в Дагестане обвиняются в хищении 600 млн рублей
pixabay.com  / 

Махачкала, 11 февраля. Прокуратура Дагестана направила в суды уголовные дела на действующих руководителей пяти муниципальных центров социального обслуживания населения. Они обвиняются в участии в хищении более 600 миллионов рублей, сообщили ФАН в надзорном ведомстве.

По уголовному делу проходят директора комплексных центров соцобслуживания Хасавюртовского, Дахадаевского, Докузпаринского и Унцукульского районов, а также заместитель директора центра в Буйнакском районе республики.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие полагает, что в период с 2017 по 2018 годы указанные руководители центров соцобслуживания вносили в госзадание ложные сведения о количестве нуждающихся в социальной помощи. Тем самым они добились увеличения бюджетных ассигнований, после чего похитили более 600 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Обвиняемые действовали в составе преступного сообщества, созданного должностными лицами минтруда Дагестана, уточнили в ведомстве.

В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест. С тремя из них заключены соглашения о сотрудничестве.

В апреле 2021 года в Махачкале был задержан глава минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов, который с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года руководил региональным минтрудом. Он также обвиняется в хищении более 600 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году дагестанские следователи направили в суды более 1,1 тысячи уголовных дел. Суммарный ущерб по ним составил свыше 1,1 миллиарда рублей.

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