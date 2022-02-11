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Тело женщины обнаружили во дворе многоэтажки в Махачкале
Происшествия
Тело женщины обнаружили во дворе многоэтажки в Махачкале
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 11 февраля. Во дворе многоквартирного дома в столице Дагестана обнаружено тело женщины. Об этом ФАН рассказал очевидец Мурад М.

По его словам, пострадавшая жила на пятом этаже дома №75 по улице Ярагского, где и обнаружили ее тело. Недавно она развелась с мужем, что могло стать причиной трагедии, считает собеседник.

«Упала с девятого этажа, куда сама поднялась. С мужем развелась, сама жила на пятом этаже», — рассказал Мурад М.

Тело женщины обнаружили во дворе многоэтажки в Махачкале
Федеральное агентство новостей /

В настоящее время республиканское следственное управление проводит проверку по факту случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане покончила с собой учащаяся сельской школы. Трагедия произошла в поселке Шамилькала Унцукульского района.

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