Тело женщины обнаружили во дворе многоэтажки в Махачкале

Махачкала, 11 февраля. Во дворе многоквартирного дома в столице Дагестана обнаружено тело женщины. Об этом ФАН рассказал очевидец Мурад М.

По его словам, пострадавшая жила на пятом этаже дома №75 по улице Ярагского, где и обнаружили ее тело. Недавно она развелась с мужем, что могло стать причиной трагедии, считает собеседник.

«Упала с девятого этажа, куда сама поднялась. С мужем развелась, сама жила на пятом этаже», — рассказал Мурад М.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время республиканское следственное управление проводит проверку по факту случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане покончила с собой учащаяся сельской школы. Трагедия произошла в поселке Шамилькала Унцукульского района.