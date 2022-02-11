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Почти 370 тысяч протоколов за нарушение антиковидных правил составили полицейские в Дагестане
Происшествия
Почти 370 тысяч протоколов за нарушение антиковидных правил составили полицейские в Дагестане
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Махачкала, 11 февраля. За время действия ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции, в Дагестане составлено около 370 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Почти 10 тысяч из них — за январь 2022 года.

По словам заместителя начальника отделения управления организации охраны общественного порядка регионального МВД Магомеда Ашаханова, несоблюдение антиковидных правил подпадает под действие статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса РФ об административных правонарушениях. По ней с начала пандемии в Дагестане полицейскими выписано более 369 тысяч протоколов в отношении лиц в возрасте 16 лет и старше.

«С начала пандемии, с 18 марта 2020 года, сотрудниками МВД составлено 369 657 административных протоколов. Субъектами правонарушения являются лица, достигшие 16 лет», — сказал Ашаханов в эфире РГВК «Дагестан».

При этом только в январе правоохранители выявили свыше девяти тысяч нарушителей. Среди них оказались также предприниматели, не соблюдающие требование по организации пропуска граждан по QR-кодам.

«С 1 января 2022 года сотрудниками МВД составлено 9 399 административных протоколов по статье 20.6.1. Из них по QR-кодам — 358 в отношении индивидуальных предпринимателей, владельцев заведений, объектов предпринимательской деятельности», — отметил представитель республиканского МВД.

Ранее ФАН сообщал, что за неполный 2021 год в Дагестане правоохранителями было выявлено 170 тысяч случаев нарушения масочного режима, введенного из-за распространения коронавируса. По словам главы регионального МВД Абдурашида Магомедова, многие граждане так и не осознали всей опасности инфекции.

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Все новости / Происшествия / Почти 370 тысяч протоколов за нарушение антиковидных правил составили полицейские в Дагестане
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