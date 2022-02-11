Интерактивные карты мигрантов с указанием их зарубежных связей создадут в Дагестане

Махачкала, 11 февраля. В Дагестане планируют создать базу данных мигрантов, пребывающих на территории республики, следует из распоряжения главы региона Сергея Меликова. Власти намерены посредством интерактивных карт отслеживать связи сообществ мигрантов за рубежом.

Документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, утверждается решение координационного совещания по обеспечению правопорядка в Дагестане. В числе прочего в нем содержится рекомендация региональному МВД и миннацу республики до 10 июля создать единую базу с данными о мигрантах. Особое внимание предполагается уделить создаваемым ими неформальным религиозным и этническим сообществам, их зарубежным связям.

«Рекомендовать министерству внутренних дел по Дагестану во взаимодействии с министерством по национальной политике и делам религий республики сформировать базы данных (в том числе в виде интерактивных карт) о локализации, численности, этническом составе зон компактного проживания мигрантов, включая сведения о созданных на этнической или религиозной основе сообществах (в том числе неформальных), их лидерах, зарубежных связях, характере взаимоотношений с органами исполнительной власти», — говорится в распоряжении.

Также в документе содержатся поручения и рекомендации различным структурам по совершенствованию миграционной политики. Кроме того, акцентируется внимание на внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и усилении контроля за реализацией нацпроектов.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана организуют пятидневные курсы для трудовых мигрантов. За это время их обучат русскому языку, основам законодательства и истории России.