Почти половина всей табачной продукции в Дагестане оказалась нелегальной

Махачкала, 11 февраля. Почти половина всей табачной продукции, находящейся в обороте в Дагестане, является нелегальной. Это самый высокий показатель по стране.

По словам главы регионального минпромторга Низама Халилова, доля контрафактных сигарет в республике достигает 43%. В целом эта проблема характерна для всего Северо-Кавказского федерального округа.

«Наибольшие доли незаконного оборота табака выявлены в республиках Северного Кавказа. Дагестан с максимальным значением доли нелегальной табачной продукции (43%) занимает первое место в России по доле незаконного оборота табачной продукции», — рассказал министр в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и Роспотребнадзора изъяли в Махачкале более миллиона пачек немаркированных сигарет. Их оценочная стоимость превысила 150 миллионов рублей.