Парк с самолетом-отелем и экранопланом с VR-симулятором строят в Дагестане

Махачкала, 11 февраля. В дагестанском Дербенте идут работы по строительству военно-патриотического парка «Патриот». Местные власти планируют установить в нем экраноплан «Лунь» с симулятором виртуальной реальности, а также самолет ТУ-154, оборудованный под гостиницу.

По словам депутата Госдумы Хизри Абакарова, внутри экраноплана желающие смогут почувствовать себя героями игры, управляющими боевым судном. Что касается самолета-отеля, то в настоящее время его готовят в махачкалинском аэропорту, откуда позднее доставят в Дербент.

«Внутри «Луня» будет установлен симулятор виртуальной реальности. Уникальная игра даст возможность почувствовать себя пилотом боевого судна в Каспийском море. Этим будет заниматься бельгийская компания. Также парк пополнится новыми экспонатами — танками и пассажирским самолетом ТУ-154, в котором расположится гостиница», — сообщил Абакаров в ходе посещения строительной площадки.

Общая площадь военно-патриотического парка составит более 200 тысяч квадратных метров. На этой территории появятся спортивные и детские площадки, летний кинотеатр, будет экспонироваться военная техника.

Ракетный корабль-экраноплан «Лунь» был заложен в 1983 году в Горьком (Нижний Новгород) и перенаправлен для достройки и испытаний в дагестанский Каспийск. Он был способен лететь над водой на высоте от одного до пяти метров, со скоростью до 500 километров в час с боевыми ракетами на борту.

В эксплуатацию его ввели в 1990 году, но уже через год законсервировали в доке. В 2020 году экраноплан транспортировали по морю из Каспийска в Дербент. В настоящее время ведутся работы по его установке на территории парка «Патриот».

Ранее ФАН сообщал, что командир малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Михаил Булгаков положительно оценил решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. По его словам, порт в Махачкале выгодно отличается от астраханского тем, что не замерзает зимой.