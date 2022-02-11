Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 11:03
11:03
Происшествия
Воспитателя кадетского класса задержали в Москве по подозрению в домогательствах ученицы
11:02
Общество
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников из-за рубежа
11:01
Происшествия
Пририсовавший глаза картине в Ельцин Центре охранник хотел «оживить» картину
11:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 11 февраля, праздники, факты, люди
10:58
Армия
Байден объяснил отказ от переброски ВС США на Украину угрозой третьей мировой войны
10:57
Общество
Врач Романенко призвала отказаться от жаропонижающих средств при «Омикроне»
10:57
Общество
Врачи NHS заявили, что признаки высокого холестерина можно увидеть на ногах
10:57
Политика
Центральный аппарат ЛДПР сообщил последнюю информацию о состоянии Жириновского
10:56
Политика
Захарова назвала переговоры Лаврова и Трасс «озвучиванием твитов» со стороны Британии
10:55
Экономика
Бывший руководитель «Нафтогаза» указал на ошибки нового правления
Все новости

Парк с самолетом-отелем и экранопланом с VR-симулятором строят в Дагестане
Общество
Парк с самолетом-отелем и экранопланом с VR-симулятором строят в Дагестане
Prt Scr youtube.com  /  Promturist

Махачкала, 11 февраля. В дагестанском Дербенте идут работы по строительству военно-патриотического парка «Патриот». Местные власти планируют установить в нем экраноплан «Лунь» с симулятором виртуальной реальности, а также самолет ТУ-154, оборудованный под гостиницу.

По словам депутата Госдумы Хизри Абакарова, внутри экраноплана желающие смогут почувствовать себя героями игры, управляющими боевым судном. Что касается самолета-отеля, то в настоящее время его готовят в махачкалинском аэропорту, откуда позднее доставят в Дербент.

«Внутри «Луня» будет установлен симулятор виртуальной реальности. Уникальная игра даст возможность почувствовать себя пилотом боевого судна в Каспийском море. Этим будет заниматься бельгийская компания. Также парк пополнится новыми экспонатами — танками и пассажирским самолетом ТУ-154, в котором расположится гостиница», — сообщил Абакаров в ходе посещения строительной площадки.

Общая площадь военно-патриотического парка составит более 200 тысяч квадратных метров. На этой территории появятся спортивные и детские площадки, летний кинотеатр, будет экспонироваться военная техника.

Ракетный корабль-экраноплан «Лунь» был заложен в 1983 году в Горьком (Нижний Новгород) и перенаправлен для достройки и испытаний в дагестанский Каспийск. Он был способен лететь над водой на высоте от одного до пяти метров, со скоростью до 500 километров в час с боевыми ракетами на борту.

В эксплуатацию его ввели в 1990 году, но уже через год законсервировали в доке. В 2020 году экраноплан транспортировали по морю из Каспийска в Дербент. В настоящее время ведутся работы по его установке на территории парка «Патриот».

Ранее ФАН сообщал, что командир малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Михаил Булгаков положительно оценил решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. По его словам, порт в Махачкале выгодно отличается от астраханского тем, что не замерзает зимой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Парк с самолетом-отелем и экранопланом с VR-симулятором строят в Дагестане
россия дагестан экраноплан лунь самолет-отель патриотический парк
Комментировать