Власти Дагестана намерены направить на развитие птицеводства около 500 млн рублей

Махачкала, 8 февраля. Власти Дагестана планируют до 2025 года направить на развитие птицеводства около 500 миллионов рублей. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального минсельхозпрода.

Там отметили, что в республике завершаются работы по запуску нового цеха по производству товарного яйца мощностью 10 миллионов штук в год. Цех заработает на базе одного из хозяйств в Буйнакском районе республики и обеспечит двукратный прирост производства на этом предприятии.

При этом глава минсельхоза Дагестана Баттал Батталов признал, что республика на сегодняшний день обеспечивает себя яйцом только на 30%. По его словам, региону необходимо создание еще порядка 30 подобных цехов. Министр также обратил внимание на то, что в целом отрасль птицеводства нуждается в господдержке, поэтому в ближайшие годы на ее развитие планируется направить около полумиллиарда рублей.

«Мы будем в корне менять ситуацию в птицеводстве. Планируем до 2025 года заложить на развитие отрасли в целом около 500 миллионов рублей по разным направлениям: приобретение племенного яйца, переработка», — приводит слова Батталова пресс-служба аграрного ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году сельхозпроизводители в Дагестане в виде субсидий на поддержку племенного животноводства и производство молока получили почти 250 миллионов рублей. Конкурсный отбор успешно прошли около 60 предприятий республики.