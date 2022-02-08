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В минстрое Дагестана пролили свет на будущее домов-долгостроев для молодых семей
Общество
В минстрое Дагестана пролили свет на будущее домов-долгостроев для молодых семей
Федеральное агентство новостей  /  Майя Казакова

Махачкала, 8 февраля. В текущем году в Дагестане будет введен в эксплуатацию один из четырех домов, строящихся по программе обеспечения жильем молодых семей. Сроки сдачи остальных трех объектов пока не озвучиваются.

В рамках упомянутой программы возводятся многоквартирные дома в Махачкале, Кизилюрте, Каспийске и Хасавюрте. Их строительство началось в прошлом десятилетии, но не завершено до сих пор. По словам замглавы регионального минстроя Шамиля Абдулмуталимова, объект в Кизилюрте будет полностью готов в 2022 году.

«У нас на сегодняшний день стоят четыре дома, они реально стоят. Объекты подняты под крышу, но фактически не эксплуатируются. В доме в Кизилюрте сейчас ведутся внутренние работы, благоустраивается дворовая территория, также решается вопрос с ресурсоснабжающими организациями, чтобы подключить дом к сетям. Я думаю, что в этом году мы его точно завершим», — заверил замминистра.

Вопрос с другими тремя объектами обстоит сложнее. Минстрой планирует сменить подрядные организации, работающие в Каспийске и Хасавюрте.

«Дом в Махачкале фактически готов, есть мелкие технические недочеты. Объекты в Каспийске и Хасавюрте сегодня стоят, так как подрядчики не доработали. Мы думаем расторгнуть с ними соглашения, объявить торги и найти новых подрядчиков», — сказал Абдулмуталимов.

Реализацией программы обеспечения жильем молодых семей в Дагестане занимается подведомственное минстрою республики ГБУ «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ». За годы работы учреждения к его руководителям у следователей возникали вопросы. Так, в 2013 году в отношении возглавлявшего тогда дирекцию Исламудина Агаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с субсидиями на 199 миллионов рублей. Кроме того, в апреле 2021 года уже другой руководитель дирекции Мурад Качукаев также стал фигурантом уголовного дела о хищении около 20 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане возводится более 220 многоквартирных домов без действующих разрешений на строительство. Всего минстроем республики осуществляется строительный надзор за 400 объектами.

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