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Дагестанский ученый заявил о мутации коронавирусов в организме человека с 1948 года
Общество
Дагестанский ученый заявил о мутации коронавирусов в организме человека с 1948 года
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Махачкала, 8 февраля. Коронавирусные инфекции мутировали в организме человека с середины прошлого века и постоянно видоизменялись, пока не появился омикрон-штамм. Он имеет естественное происхождение, считает заведующий НИИ экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета, профессор Магомедрасул Атаев.

По его словам, COVID-19 относится как так называемым зоонозным инфекциям, которые передались к человеку от животных. Как и любой вирус, он также мутирует, изменяя свои свойства. Ученый полагает, что штамм «Омикрон» стал глобальным результатом эволюции зоонозных инфекций, попавших в организм человека еще в 1948 году.

«Зооноз начал регистрироваться в человеческом организме в 1948 году. С тех пор были единичные заболевания, более-менее массовые поражения наблюдались в 2002 году, затем в 2012–2013 годах. В 2019 году этот вирус изменил свои свойства, стал более вирулентным и распространился по всему миру», — сказал Атаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Профессор заметил, что омикрон-штамм также не является последней мутацией коронавируса. Это естественный природный процесс, который не стоит связывать с конспирологией.

«Этот вирус не будет последним, потому что вирусы постоянно меняют свои свойства. Никакие тайные лаборатории ничего не создают, все это создается в природе», — заявил ученый.

Ранее ФАН сообщал, что Атаев выявил зависимость скорости распространения коронавирусной инфекции от температуры окружающей среды. Самой благоприятной температурой для COVID-19 он назвал значения от четырех до восьми градусов.

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