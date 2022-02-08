Коньячный завод в Дагестане организует туры с дегустацией коллекционных напитков

Махачкала, 8 февраля. На старейший в России Кизлярский коньячный завод будут организованы экскурсионные туры с возможностью дегустации коллекционных напитков. Предприятие в Дагестане в настоящее время готовит соответствующую программу.

Разработка тура ведется совместно со специалистами Агентства стратегических инициатив, Всероссийского акселератора промтуризма и республиканского минтуризма. На заводе обещают обширную экскурсионную программу.

«Она будет включать в себя исторические объекты завода, музей с напитками прошлого столетия, производственные цеха, а также дегустацию напитков — от ординарных до коллекционных коньяков», — говорится в сообщении предприятия.

Основанный в 1885 году Кизлярский коньячный завод является старейшим в России предприятием в своей отрасли. С 2008 года он стал членом Гильдии поставщиков Кремля. В 2014 году предприятие было передано из республиканской в федеральную собственность, а спустя год — преобразовано в акционерное общество.

Ранее ФАН сообщал, что Кизлярский коньячный завод начал экспортировать свою продукцию в Германию. Первую партию дагестанского коньяка отправили в Европу в октябре прошлого года.