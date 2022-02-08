Более половины возводимых в Дагестане домов не имеют разрешений на строительство

Махачкала, 8 февраля. В Дагестане возводится более 220 многоквартирных домов без действующих разрешений на строительство. Это следует из соответствующего реестра, опубликованного минстроем республики.

В документ включены объекты, за которыми специалистами ведомства осуществляется строительный надзор. Всего в реестре значится ровно 400 многоквартирных домов, разделенных на три группы.

В первую входят 124 объекта, которые не вызывают опасений у минстроя, во вторую — 87 домов, разрешение на возведение которых истекло не более полугода назад, в третью — 189 объектов, которые ведомством не рассматриваются как благонадежные. При это часть из указанных домов уже построены, но столкнулись с различными проблемами при вводе в эксплуатацию. В целом из возводимых в настоящее время многоквартирных домов разрешений на строительство не имеют 227.

Ранее ФАН сообщал, что суды в Дагестане вынесли решения о сносе 400 незаконно возводимых объектов по всей республике. Процесс их сноса затруднен отсутствием финансирования.