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Нагрузка на поликлиники в Дагестане возросла в три раза
Общество
Нагрузка на поликлиники в Дагестане возросла в три раза
usinskcrb.ru  /  ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»

Махачкала, 7 февраля. Нагрузка на поликлиники в Дагестане в последние дни возросла примерно в три раза. Это вызвано распространением Омикрон-штамма коронавируса и жалобами жителей на острые респираторные вирусные инфекции, заявила врач-терапевт столичной поликлиники №8 Индира Тахманова.

«Наверное, в трехкратном объеме возросла нагрузка на весь медицинский персонал — и на врачей, и на средний, и на младший медперсонал. Нагрузка колоссальная, вызовов у нас бывает до 200–220», — сказала специалист в эфире ГТРК «Дагестан».

Тахманова отметила, что врачи поликлиники в настоящее время работают в три смены. Более того, в резерве держится и четвертая смена для осуществления вызовов к больным на дом.

По состоянию на 7 февраля, в Дагестане выявлено почти 80 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки прибавилось 724 инфицированных, за это же время госпитализирован 101 человек с COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что волна распространения штамма «Омикрон» в Дагестане может завершиться к марту. Такое мнение высказывала доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медицинского университета Саният Магомедова.

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россия дагестан поликлиники коронавирус covid-19 омикрон-штамм
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