Осужденных в Дагестане планируют привлечь к работе на оборонном предприятии

Махачкала, 7 февраля. На базе ОАО «Завод Гаджиева» в Дагестане планируется создание исправительного центра для осужденных граждан. Всего на предприятии, работающем, в том числе на оборонную промышленность, предполагается привлекать к труду до 70 человек, приговоренных к принудительным работам.

Всего в текущем году власти республики совместно с предприятиями региона намерены открыть три исправительных центра. Один из них должен появиться на «Заводе Гаджиева».

«На базе промышленного предприятия ООО «Группа компаний «Каспий Композит» планируется создание исправительного центра с лимитом наполнения в 70 человек, ОАО «Завод Гаджиева» — 70 человек и ОАО «Дагестанстеклотара» — 150 человек», — заявил врио первого вице-премьера Дагестана Батыр Эмеев в ходе онлайн-совещания под председательством замглавы Минюста России Всеволода Вуколова. Его слова приводит пресс-служба республиканского правительства.

Эмеев добавил, что промышленные предприятия региона проинформированы о возможностях создания исправительных центров. По его словам, данный вопрос прорабатывается и с рядом компаний.

«Завод Гаджиева» основан в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны он специализировался на выпуске военной продукции. На протяжении последних десятилетий предприятие занимается разработкой, производством и поставкой различного оборудования для нефтегазовой и оборонной промышленности.

«Завод обеспечивает не только нефтегазовый и народно-хозяйственный рынок, но и работает для оборонной промышленности страны», — отмечается в отчете компании за третий квартал 2021 года.

В документе также уточняется, что предприятие работает с такими судостроительными заводами, как «Северная верфь» и «Алмаз» в Санкт-Петербурге, «Восточная верфь» во Владивостоке, а также «Вымпел» в Рыбинске. Эти предприятия занимаются производством кораблей и судов для Военно-морского флота России и морских пограничных сил.

Исправительные центры — специальные учреждения, в которых отбывают наказание граждане, осужденные к принудительным работам. Данная мера наказания не связана с изоляцией от общества, при ее применении осужденные проживают в общежитиях при исправительных центрах и работают на различных предприятиях в соответствии с трудовым законодательством. В соответствии с поручением Президента РФ в 2022 году в каждом регионе страны рекомендовано создать не менее 400 мест в таких центрах.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане планируется открытие трех исправительных центров в Махачкале, Кизилюрте и Каспийске. Тогда речь шла об организации одного из них на территории хладокомбината.