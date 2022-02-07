Власти Дагестана потратят 536 рублей на одно бездомное животное в 2022 году

Махачкала, 7 февраля. В текущем году в Дагестане на отлов и содержание одной бездомной собаки или кошки из республиканского бюджета выделено 536 рублей. Всего на соответствующие мероприятия предусмотрено 27,5 миллиона рублей.

«В 2022 году из республиканского бюджета на мероприятия по обращению с животными без владельцев предусмотрено 27,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

При этом по данным республиканского комитета по ветеринарии, в Дагестане насчитывается более 51 тысячи бездомных животных: свыше 23 тысяч собак и более 28 тысяч кошек. Из них 34,5 тысячи обитают на территории городов.

«Установлена численность животных без владельцев в количестве 51 290 голов, из них собак — 23 147 и кошек — 28 143, в том числе в городских округах — 34 519 голов», — рассказал первый замглавы комитета Сергей Попандопуло на правительственном совещании по вопросам организации работы по обращению с бездомными животными.

Таким образом, на отлов и содержание одной бездомной кошки или собаки в Дагестане на текущий год предусмотрено чуть более 536 рублей. По словам Попандопуло, финансирование республикой соответствующих работ зависит от количества безнадзорных животных, поэтому главам муниципалитетов стоит более тщательно подходить к вопросу определения числа таких кошек и собак.

Замглавы комитета по ветеринарии объяснил, что речь идет об отлове, содержании, стерилизации и идентификации бездомных животных. Для этого муниципалитеты сами должны построить приюты. В настоящее время они есть в Махачкале и еще в двух городах республики, а также в двух районах. В городах Дербент и Кизилюрт приюты для животных без хозяев должны появиться в 2022 году, но шесть городов все еще остаются без таких объектов, обратил внимание Попандопуло. Их власти привлекают для отлова и содержания кошек и собак сторонние организации.

Зампред дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал власти на местах более ответственно относиться к данному вопросу, напомнив, что в республике участились случаи нападения безнадзорных животных на детей. В частности он акцентировал внимание на инциденте в городе Дагестанские Огни, где стая собак напала на школьницу.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Кизилюрте были обнаружены трупы шести собак, убитых с особой жестокостью. Останки животных с выколотыми глазами были найдены на территории садоводческого общества со связанными конечностями и головами.