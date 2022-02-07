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Более 400 человек спасли из огня и воды в Дагестане за год
Происшествия
Более 400 человек спасли из огня и воды в Дагестане за год
pixabay.com  /  12019

Махачкала, 7 февраля. В 2021 году в Дагестане при пожарах спасли чуть менее 400 человек, из воды вытащили 12 тонущих людей. При этом на воде и в огне погибли 44 человека.

«Спасен при пожарах 391 человек. На водных объектах республики спасены 12 человек», — сообщил глава регионального МЧС Нариман Казимагамедов на совещании по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе мероприятия было отмечено, что в прошлом году в Дагестане было зафиксировано более 2,7 тысячи пожаров, при которых погибли 29 человек. В результате происшествий на водных объектах погибли 15 человек.

«Материальный ущерб от пожаров превысил 131 миллион рублей», — добавил Казимагамедов.

Ранее ФАН сообщал, что девятилетний мальчик в Дагестане спас свою одноклассницу, которая провалилась под лед на озере. Инцидент произошел в селе Орота Хунзахского района.

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россия дагестан пожары утонувшие спасение жизни
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