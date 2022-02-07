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Второклассник в Дагестане спас провалившуюся под лед девочку
Происшествия
Второклассник в Дагестане спас провалившуюся под лед девочку
vk.com  /  4 отряд ФПС по Республике Карелия

Махачкала, 7 февраля. В Дагестане девятилетний мальчик Абубакар Расулов спас свою одноклассницу, которая провалилась под лед на озере. Об этом ФАН сообщили в региональном минобрнауки.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Орота Хунзахского района, когда ученик второго класса местной школы направлялся на тренировку в спортивную секцию. По дороге он увидел, как его одноклассница провалилась под лед.

«Лед треснул, и девочка оказалась в воде. Вокруг не было никого из взрослых, и школьник бросился спасать одноклассницу», — говорится в сообщении минобра.

В ведомстве добавили, что на этом же озере 42 года назад утонули девочки. Они были учащимися младших классов, тогда их не удалось спасти.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские энергетики спасли жизнь трехлетнему мальчику. Он оказался запертым в квартире на втором этаже и мог выпасть в открытое окно.

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