Взрыв полностью разрушил частный дом в Дагестане

Махачкала, 4 февраля. В Карабудахкентском районе Дагестана взрыв разрушил жилой частный дом. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что в доме взорвался газовый баллон. В результате инцидента никто не пострадал, однако само одноэтажное строение полностью разрушено.

«На повороте Уйташ в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона. Пострадавших нет, в доме никого не было», — отметили в пресс-службе МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из многоквартирных домов дагестанского Каспийска взорвался газ. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок.