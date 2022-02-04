Суды в Дагестане вынесли решения о сносе 400 незаконно возводимых домов

Махачкала, 4 февраля. Суды в Дагестане вынесли решения о сносе 400 незаконно возводимых или уже возведенных объектов по всей республике. Об этом сообщил замглавы регионального минстроя Шамиль Абдулмуталимов.

По его словам, в сентябре 2020 года в Дагестане была создана межведомственная комиссия, в задачи которой входит работа по выявлению и пресечению незаконного строительства. В состав комиссии вошли представители республиканской прокуратуры, МВД по региону, региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и Федеральной службы судебных приставов, а также минстроя республики.

«На сегодняшний день у судебных приставов есть решения судов о сносе 400 домов. Это различные объекты. Как правило, под видом индивидуального жилищного строительства возводятся многоквартирные дома или магазины», — отметил Абдулмуталимов.

Он добавил, что процесс сноса этих объектов затруднен отсутствием финансирования. В связи с этим с муниципальными властями достигнута договоренность о предоставлении приставам спецтехники для исполнения судебных решений.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов упрекнул руководителей муниципалитетов в том, что в республике не удается остановить незаконное строительство. Он отмечал, что за пять первых месяцев 2021 года минстроем республики было выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона.