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Чиновник в Дагестане продал чужую землю по заниженной более чем в 30 раз цене
Происшествия
Чиновник в Дагестане продал чужую землю по заниженной более чем в 30 раз цене
wikipedia.org  /  Artemon228 / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 4 февраля. Бывший начальник управления имущественных отношений дагестанского Каспийска незаконно продал участок муниципальной земли по цене в 34 раза ниже его кадастровой стоимости. Уголовное дело в отношении чиновника направлено в суд, сообщили ФАН в пресс-службе прокуратуры республики.

В ведомстве отметили, что данный земельный участок площадью 2,8 гектара находился в аренде у лица, которое не обладало преимущественным правом его выкупа. Несмотря на это, как полагает следствие, в 2016 году обвиняемый продал арендатору участок за три миллиона рублей, хотя его стоимость превышала 100 миллионов рублей.

«Участок начальником управления был продан по цене три миллиона рублей, тогда как его кадастровая стоимость составляла более 102 миллионов рублей», — отметили в надзорном органе.

В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В настоящее время прокуратура направила дело в Каспийский городской суд, где будет также требовать возмещения ущерба, причиненного муниципалитету.

Ранее ФАН сообщал, что из признанного банкротом ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» было выведено более 100 соток земли. Это почти половина всей его территории.

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россия дагестан уголовное дело каспийск земельный участок
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