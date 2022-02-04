Врач из Дагестана объяснил, как спасти случайно отсеченную конечность

Махачкала, 4 февраля. В случае отсечения какой-либо части тела у человека необходимо максимально быстро доставить пострадавшего в больницу, но при этом нельзя допускать соприкосновения поврежденной конечности со льдом. Об этом предупредил врач-ортопед Детской республиканской клинической больницы в Дагестане Гитина Муртазалиев.

Он рассказал, что в его практике были случаи, когда дети опускали руки в мясорубки или электропилой отрезали себе ногу, оставшись без присмотра родителей. Поврежденные таким образом части тела можно спасти, но для этого нужно как можно быстрее доставить пострадавшего в лечебное учреждение, пояснил специалист.

Муртазалиев отметил, что при транспортировке необходимо соблюдать важное требование — поврежденная конечность не должна соприкасаться со льдом. Такая ошибка довольно часто допускается людьми. По словам врача, отсеченную часть тела лучше поместить в воду.

«При транспортировке конечность не должна контактировать непосредственно со льдом, так как там происходит кристаллизация тканей, и после разморозки они становятся нежизнеспособными. Отчлененный сегмент необходимо поместить в воду, например, в пакет с водой. Уже этот пакет можно положить во что-то холодное», — объяснил ортопед в эфире РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане врачи наблюдали проказу у 12 человек. По словам руководителя поликлинической службы Республиканского кожно-венерологического диспансера Зухры Гайдаровой, в настоящее время под наблюдением остаются два человека.