Власти Дербента обяжут вернуть средства на переселение из аварийного жилья

Махачкала, 4 февраля. Власти дагестанского Дербента могут обязать вернуть средства, выделенные ранее на переселение граждан из двух многоквартирных аварийных домов. Это следует из постановления республиканского правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что в ходе реализации республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах» Дербент, наряду с другими муниципалитетами Дагестана, получил средства на программные мероприятия. Общий объем финансирования программы составил 3,2 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда выделил региону Фонд содействия реформированию ЖКХ, почти 1,3 миллиарда составили средства республиканского бюджета.

Однако Дербентский районный суд своим решением признал ранее составленные акты об аварийности двух домов недействительными. Суд счел эти строения пригодными для проживания и не подлежащими сносу, после чего власти Дербента исключили эти два дома из программы переселения граждан.

Как отмечается в постановлении регионального правительства, эта информация будет отражена в отчете минстроя республики о ходе реализации программы, который будет направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Фондом может быть принято решение о возврате денежных средств, выделенных на переселение граждан из упомянутых двух домов, пояснили в кабмине.

«Министерству строительства Республики Дагестан в случае принятия правлением государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о возврате финансовой поддержки в месячный срок направить в администрацию городского округа «город Дербент» письменное требование о возврате денежных средств в связи с исключением по решениям судов многоквартирных домов из республиканской адресной программы», — говорится в тексте документа.

В постановлении уточняется, что после исключения из программы двух домов в Дербенте, объем ее финансирования уменьшился примерно на 67 миллионов рублей, из которых около 42 миллионов рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. В этих домах проживают 150 человек.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана сократили на год срок реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Также было урезано финансирование программных мероприятий и объем ликвидируемого аварийного жилфонда.