Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 11:39
11:37
Экономика
Власти Дербента обяжут вернуть средства на переселение из аварийного жилья
11:36
Политика
Бывший «куратор» Саакашвили и правая рука Нуланд: чем известна новый посол США на Украине Бринк
11:34
Общество
«На минуточку». #ЭТОДРУГОЕ: «Наши — пропагандисты, они — красавчики»
11:31
Общество
Amazon опубликовал более двух десятков постеров к сериалу «Властелин колец»
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в больницу после стрельбы на улице Черняховского
11:30
Общество
Мурашко заявил, что «Спутник V» не может повлиять на течение онкологического заболевания
11:30
Происшествия
Обвиняемый в расправе над супругой главврача больницы Искитима признался в новых убийствах
11:30
Политика
В Сети появилось видео с «махнувшим крылом» самолетом Путина
11:28
Общество
В Омске решили судьбу ветхого здания гимназии
11:27
Экономика
Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР
Все новости

Профессор из Дагестана назвал самую комфортную для коронавируса температуру воздуха
Общество
Профессор из Дагестана назвал самую комфортную для коронавируса температуру воздуха
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Махачкала, 4 февраля. Скорость распространения любой инфекции напрямую зависит от температуры окружающей среды. Самая благоприятная температура для коронавируса — от четырех до восьми градусов, считает заведующий НИИ экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета, профессор Магомедрасул Атаев.

По его словам, всплески различных инфекционных заболеваний наблюдаются с периодичностью 90–100 лет. Причем их активность совпадает с изменениями в климате.

Ученый отметил, что на территории Дагестана уже несколько месяцев держится температурный режим, который является наиболее комфортным для коронавирусной инфекции, в частности ее штамма «Омикрон».

«Для распространения ему нужна температура окружающей среды от четырех до восьми градусов. Несколько месяцев в Дагестане наблюдается именно такая температура», — сказал Атаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Профессор объяснил, что в холодную и очень жаркую погоду коронавирус не способен долго жить на различных поверхностях. Соответственно, уменьшается риск его распространения.

«При сильных морозах или жаре распространение вируса резко падает. Вирус быстрее умирает на поверхностях», — заявил ученый.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане наблюдается нехватка лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19. Дефицит отмечается как среди лечащихся на дому, так и в стационарах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Профессор из Дагестана назвал самую комфортную для коронавируса температуру воздуха
россия дагестан коронавирус covid-19 температура воздуха омикрон-штамм
Комментировать