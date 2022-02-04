Профессор из Дагестана назвал самую комфортную для коронавируса температуру воздуха

Махачкала, 4 февраля. Скорость распространения любой инфекции напрямую зависит от температуры окружающей среды. Самая благоприятная температура для коронавируса — от четырех до восьми градусов, считает заведующий НИИ экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета, профессор Магомедрасул Атаев.

По его словам, всплески различных инфекционных заболеваний наблюдаются с периодичностью 90–100 лет. Причем их активность совпадает с изменениями в климате.

Ученый отметил, что на территории Дагестана уже несколько месяцев держится температурный режим, который является наиболее комфортным для коронавирусной инфекции, в частности ее штамма «Омикрон».

«Для распространения ему нужна температура окружающей среды от четырех до восьми градусов. Несколько месяцев в Дагестане наблюдается именно такая температура», — сказал Атаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Профессор объяснил, что в холодную и очень жаркую погоду коронавирус не способен долго жить на различных поверхностях. Соответственно, уменьшается риск его распространения.

«При сильных морозах или жаре распространение вируса резко падает. Вирус быстрее умирает на поверхностях», — заявил ученый.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане наблюдается нехватка лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19. Дефицит отмечается как среди лечащихся на дому, так и в стационарах.