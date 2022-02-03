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Жительнице Дагестана неправомерно отказали в детских выплатах
Происшествия
Жительнице Дагестана неправомерно отказали в детских выплатах
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 3 февраля. Социальная служба неправомерно отказала жительнице Кумторкалинского района Дагестана в выплате на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом ФАН сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что женщина обратилась в районное управление соцзащиты населения с заявлением о назначении ей соответствующей выплаты, однако получила отказ. В прокуратуре не уточнили причины неудовлетворения заявления, но отметили, что отказано ей было неправомерно.

«По заявлению принято незаконное решение об отказе в назначении выплаты, что повлекло неполучение заявительницей выплат за август и сентябрь 2021 года», — уточнили в надзорном органе.

В адрес директора социального учреждения было внесено представление, после чего женщине произвели перерасчет начислений. Кроме того, виновный работник управления был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что после вмешательства прокуратуры Дагестана до медиков, работающих с COVID-больными, было доведено более 23 миллионов рублей стимулирующих выплат. Всего были восстановлены права свыше тысячи работников лечебных учреждений.

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россия дагестан детские пособия выплаты от 3 до 7 лет
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