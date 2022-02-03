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Суммарный ущерб по уголовным делам в Дагестане превысил 1 млрд рублей
Происшествия
Суммарный ущерб по уголовным делам в Дагестане превысил 1 млрд рублей
Прокуратура Республики Коми  / 

Махачкала, 3 февраля. В 2021 году дагестанские следователи направили в суды более 1,1 тысячи уголовных дел. Суммарный ущерб по ним составил свыше 1,1 миллиарда рублей, сообщил глава регионального управления Следственного комитета РФ Анатолий Щуров на коллегии ведомства.

По его словам, в прошлом году следователями было возбуждено 1 314 уголовных дел, из которых до суда дошли 1 132. Около половины причиненного по этим делам ущерба удалось возместить в ходе расследования, на сумму более 400 миллионов рублей наложен имущественный арест. Таким образом, удалось возместить почти 90% ущерба по указанным делам.

«По уголовным делам, направленным в суд, причинен ущерб на сумму более 1,17 миллиарда рублей. На стадии расследования возмещен ущерб в размере 600 миллионов рублей. Также наложен арест на имущество на сумму 424, 6 миллиона рублей», — отметил Щуров.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году в Дагестане более 15 человек получили сроки за совершенные коррупционные преступления. Всего за неполный год было выявлено около 700 преступлений этой направленности.

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россия дагестан уголовное дело ущерб
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