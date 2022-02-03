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Социальные предприниматели в Дагестане получают по 500 тыс рублей от государства
Экономика
Социальные предприниматели в Дагестане получают по 500 тыс рублей от государства
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Махачкала, 3 февраля. Предприниматели, ведущие социально ориентированный бизнес, в Дагестане ежегодно получают от государства по 500 тысяч рублей. За счет этих средств они могут покрывать часть расходов на выплату зарплат или арендных платежей, сообщил глава регионального агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурад Абашилов.

«Отдельным направлением в республике развивается социальное предпринимательство. Есть хорошие механизмы поддержки: не только классические консультационное-методические, но и выплаты по 500 тысяч рублей в год на возмещение части расходов на зарплаты, на аренду», — рассказал Абашилов.

Он добавил, что социальные предприниматели — это некий знак качества. В разгар пандемии коронавируса они поддержали своих работников, сохранив им заработную плату, несмотря на прекращение работы из-за ограничительных мер.

Социальное предпринимательство в России выделено в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. К таким предпринимателям относятся те, кто предоставляет не менее половины рабочих мест инвалидам, многодетным родителям, пенсионерами и лицам предпенсионного возраста, либо производит товары, ориентированные на социально уязвимые группы граждан.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане приняли закон о продлении на два года срока действия преференций для малого бизнеса. По нему индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в определенных сферах, освобождены от уплаты налогов до 2024 года.

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